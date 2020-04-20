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ile 'ın ikizleri 1 yaşına girdi

Corona virüs salgını nedeniyle eşi ve ikizleriyle evinden çıkmayan , 1 yaşına giren ikiz bebekleri ve 'nın yeni yaşını kutladı.Sosyal medya hesabından Duygusal bir not paylaşan Akil, "Attığınız her adımda, aldığınız her kararda, anneniz olarak yanınızdayım." dedi.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 00:02 ABONE OL
Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikizleri 1 yaşına girdi

Oyuncu ve 'ın ikiz kızları ve , geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızlarının yeni yaşını kutladı.

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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikizleri 1 yaşına girdi
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