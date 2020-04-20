Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikizleri 1 yaşına girdi

Corona virüs salgını nedeniyle eşi Anıl Altan ve ikizleriyle evinden çıkmayan Pelin Akil, 1 yaşına giren ikiz bebekleri Alin ve Lina'nın yeni yaşını kutladı.Sosyal medya hesabından Duygusal bir not paylaşan Akil, "Attığınız her adımda, aldığınız her kararda, anneniz olarak yanınızdayım." dedi.
Giriş Tarihi: 20.4.2020 23:59Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 00:02ABONE OL
Oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızlarının yeni yaşını kutladı.