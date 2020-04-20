Haberler Günaydın Haberleri Tuba Büyüküstün: Yanında bomba patlayanlara bakın kendinize dert aramayın

: Yanında bomba patlayanlara bakın kendinize dert aramayın

, “Evde sıkıldık” diyenlere mültecilerin yaşadığı dramı hatırlattı: “Patlayan bombalar altında çoluk çocuk ölümden kaçan mültecileri düşünün. Bence siz kendinize dert arıyorsunuz”

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN Günaydın
Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Tuba Büyüküstün: Yanında bomba patlayanlara bakın kendinize dert aramayın

Ünlü oyuncu, Tuba Büyüküstün, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan şu günlerde sık sık sosyal medya üzerinden hayranlarıyla da sohbet ediyor. Önceki gün sevenlerinin sorularını yanıtlayan oyuncu, evde sıkıldığını söyleyenlere şöyle seslendi: "Bence şanslısınız, yanında bombalar patlayan insanlar var. Mesela en yakınımızda Suriye. Çoluk çocuk kaçarken ölmeyi göze alıyorlar. Yedi yıldır savaştalar. Siz evinizde güvendesiniz. Oturacak bir eviniz var. Bence biraz kendinize dert arıyorsunuz. Sıkılıyorsanız evi temizleyin, o zaman sıkılmaya vaktiniz olmaz."

KIVANÇ TATLITUĞ'UN EŞİ BAŞAK DİZER'DEN ŞİFALI LİSTE! İŞTE KIVANÇ TATLITUĞ'U AYAĞA KALDIRAN ŞİFA DEPOSU BESİNLER... PINAR ALTUĞ BU SEFER AĞZINI BOZDU! PINAR ALTUĞ'UN KIZI SU İLE ÇEKTİĞİ VİDEOLARA GELEN YORUMLAR ÇILDIRTTI! EBRU ŞALLI OĞLU PARS’A BÖYLE VEDA ETTİ! ÇOK BÜYÜK ACI SÖZÜN BİTTİĞİ YER

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuba Büyüküstün: Yanında bomba patlayanlara bakın kendinize dert aramayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA