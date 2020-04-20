Tuba Büyüküstün: Yanında bomba patlayanlara bakın kendinize dert aramayın

Ünlü oyuncu, Tuba Büyüküstün, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan şu günlerde sık sık sosyal medya üzerinden hayranlarıyla da sohbet ediyor. Önceki gün sevenlerinin sorularını yanıtlayan oyuncu, evde sıkıldığını söyleyenlere şöyle seslendi: "Bence şanslısınız, yanında bombalar patlayan insanlar var. Mesela en yakınımızda Suriye. Çoluk çocuk kaçarken ölmeyi göze alıyorlar. Yedi yıldır savaştalar. Siz evinizde güvendesiniz. Oturacak bir eviniz var. Bence biraz kendinize dert arıyorsunuz. Sıkılıyorsanız evi temizleyin, o zaman sıkılmaya vaktiniz olmaz."

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