Sinem Kobal'dan karantina pozları!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ı hayranları sosyal medyadan takip ediyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından iş konusunda çok seçici davranan güzel oyuncu Sinem Kobal gündemden hiç düşmüyor. Karantina pozları paylaşan güzel oyuncuya yapılan yorumlar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.4.2020 18:40Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 18:45ABONE OL
Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ünlü isimler hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Sinem Kobal da önceki gün evde çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.