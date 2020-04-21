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Bir süredir ekranlardan uzak olan 'ı hayranları sosyal medyadan takip ediyor. Ünlü oyuncu ve sunucu ile evliliğinin ardından iş konusunda çok seçici davranan güzel oyuncu Sinem Kobal gündemden hiç düşmüyor. paylaşan güzel oyuncuya yapılan yorumlar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 18:45 ABONE OL
Sinem Kobal'dan karantina pozları!

Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ünlü isimler hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. da önceki gün evde çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

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Sinem Kobal'dan karantina pozları!
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