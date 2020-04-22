Şef Danilo Zanna'nın acı günü! Şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti

Şef Danilo Zanna, İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna'yı kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Zanna babasının vefat ettiğini duyurdu. Ünlü şef duygularını şu sözlerle dile getirdi; Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak.

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