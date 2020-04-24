Hande Erçel ile sevgili olan Murat Dalkılıç'tan "Havada aşk kokusu var" paylaşımı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aşkı dolu gizgin devam ediyor. Her fırsatta aşklarını dile getiren ünlü çift evlilik yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda baba olmak istediğini dile getiren Murat Dalkılıç evlilik için ilk sinyali vermişti.. Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile çekilen pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Murat Dalkılıç "Havada aşk kokusu var" notu düştüğü paylaşımı ile babalık konusuna dikkat çektiği konuşuldu. İşte Murat Dalkılıç'ın beğeni yağan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 24.4.2020 15:43Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 17:01ABONE OL
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aşkı dolu gizgin devam ediyor. Her fırsatta aşklarını dile getiren ünlü çift evlilik yolunda hızla ilerliyor.