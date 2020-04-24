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ile sevgili olan 'tan "Havada aşk kokusu var" paylaşımı!

Ünlü oyuncu ile şarkıcı 'ın aşkı dolu gizgin devam ediyor. Her fırsatta aşklarını dile getiren ünlü çift evlilik yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda baba olmak istediğini dile getiren Murat Dalkılıç evlilik için ilk sinyali vermişti.. Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in yeğeni ile çekilen pozunu hesabından yayınladı. Murat Dalkılıç "Havada aşk kokusu var" notu düştüğü paylaşımı ile babalık konusuna dikkat çektiği konuşuldu. İşte Murat Dalkılıç'ın beğeni yağan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 17:01 ABONE OL
Hande Erçel ile sevgili olan Murat Dalkılıç'tan Havada aşk kokusu var paylaşımı!

Ünlü oyuncu ile şarkıcı 'ın aşkı dolu gizgin devam ediyor. Her fırsatta aşklarını dile getiren ünlü çift evlilik yolunda hızla ilerliyor.

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Hande Erçel ile sevgili olan Murat Dalkılıç'tan "Havada aşk kokusu var" paylaşımı!
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