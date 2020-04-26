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’de ‘En ’ seçildi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Arjantin’de ‘En İyi Film’ seçildi
Yönetmenlığını Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı 'Omar ve Biz', başarılarına bir yenisini daha ekledi. Film, Arjantin'de bu yıl altıncısı düzenlenen FECSC-Santa Cruz Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görüldü. 'Omar ve Biz' aile içi ilişkiler, yalnızlık ve önyargıları konu ediyor.;

27. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ DE ERTELENDİ
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı tarafından 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali, küresel koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Festivalin yeni tarihleri ve programa dair ayrıntılar Temmuz ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.
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Arjantin’de ‘En İyi Film’ seçildi
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