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Yakışıklı oyuncu ’in dans performansı hayranlarını şaşırttı!

Fatmagülün Suçu Ne? dizisiyle büyük çıkış yakalayan , bir süre önce 'ya yerleşti. Oyuncu Fırat Çelik, karantina günlerinin sıkıntısını dans ederek atıyor. Yeğeniyle birlikte hazırladığı mini dans gösterilerini de hesaplarından paylaşıyor. Ünlü oyuncu Fırat Çelik dans yeteneğiyle izleyenleri hem şaşırtıyor hem de kendine hayran bırakıyor.

MELTEM FIRATLI Günaydın
Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 16:05 ABONE OL
Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik’in dans performansı hayranlarını şaşırttı!

Bir süre önce Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, karantina günlerinin sıkıntısını dans ederek atıyor. Salgın nedeniyle Paris'te açtığı restoranı kapatmak zorunda kalan oyuncu, "evde kal" çağrısına uyarak evinde vakit geçiriyor. Ve bu süreçte yeğeniyle birlikte hazırladığı mini dans gösterilerini de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Ünlü oyuncu dans yeteneğiyle izleyenleri hem şaşırtıyor hem de kendine hayran bırakıyor.

Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, yeğeni ile beraber yaptığı dans şovlarıyla hayran bıraktı | Video

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Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik’in dans performansı hayranlarını şaşırttı!
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