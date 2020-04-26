Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik’in dans performansı hayranlarını şaşırttı!

Bir süre önce Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, karantina günlerinin sıkıntısını dans ederek atıyor. Salgın nedeniyle Paris'te açtığı restoranı kapatmak zorunda kalan oyuncu, "evde kal" çağrısına uyarak evinde vakit geçiriyor. Ve bu süreçte yeğeniyle birlikte hazırladığı mini dans gösterilerini de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Ünlü oyuncu dans yeteneğiyle izleyenleri hem şaşırtıyor hem de kendine hayran bırakıyor.

Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, yeğeni ile beraber yaptığı dans şovlarıyla hayran bıraktı | Video