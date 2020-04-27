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Güzel oyuncu 'den ünlü şarkıcı ile ilgili ! Miray Daner: Ona aşıktım...

Vatanım Sensin dizisinden rol arkadaşı 'in yayınına katılan güzel oyuncu samimi itiraflarda bulundu. 21 yaşındaki Miray Daner, ünlü popçu 'a duyduğu ile gündem oldu. İşte Miray Daner'in Berker Güven'in yayınında paylaştığı kendisiyle ilgili az bilinenler...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:20 ABONE OL
Güzel oyuncu Miray Daner'den ünlü şarkıcı ile ilgili itiraf! Miray Daner: Ona aşıktım...

Zalim İstanbul'un 'Nedim'i , YouTube'daki programına eski dizisi 'Vatanım Sensin'deki rol arkadaşı 'i konuk etti. Kendisiyle ilgili birçok şey anlatan Miray Daner ile herkesi şoke etti.

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Güzel oyuncu Miray Daner'den ünlü şarkıcı ile ilgili itiraf! Miray Daner: Ona aşıktım...
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