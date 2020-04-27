Güzel oyuncu Miray Daner'den ünlü şarkıcı ile ilgili itiraf! Miray Daner: Ona aşıktım...
Vatanım Sensin dizisinden rol arkadaşı Berker Güven'in yayınına katılan güzel oyuncu Miray Daner samimi itiraflarda bulundu. 21 yaşındaki Miray Daner, ünlü popçu Yalın'a duyduğu aşk itirafı ile gündem oldu. İşte Miray Daner'in Berker Güven'in yayınında paylaştığı kendisiyle ilgili az bilinenler...
Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:01Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:20ABONE OL
Zalim İstanbul'un 'Nedim'i Berker Güven, YouTube'daki programına eski dizisi 'Vatanım Sensin'deki rol arkadaşı Miray Daner'i konuk etti. Kendisiyle ilgili birçok şey anlatan Miray Daner aşk itirafı ile herkesi şoke etti.