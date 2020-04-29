Filiz Akın'dan korkutan haber! Ateş ve öksürük şikayeti olan Filiz Akın'ın koronavirüs testi...

Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın hayranlarını korkuttu. 77 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneden Filiz Akın'a koronavirüs testi yapıldı. İşte Filiz Akın'ın son durumu ile ilgili açıklaması...
Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:49Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:13ABONE OL
Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın hayranlarını korkuttu. 77 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneden Filiz Akın'a koronavirüs testi yapıldı.