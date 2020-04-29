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'dan korkutan haber! Ateş ve şikayeti olan Filiz Akın'ın testi...

Türk sinemasının usta isimlerinden hayranlarını korkuttu. 77 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın ve şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneden Filiz Akın'a testi yapıldı. İşte Filiz Akın'ın son durumu ile ilgili açıklaması...

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:13 ABONE OL
Filiz Akın'dan korkutan haber! Ateş ve öksürük şikayeti olan Filiz Akın'ın koronavirüs testi...

Türk sinemasının usta isimlerinden hayranlarını korkuttu. 77 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın ve şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneden Filiz Akın'a testi yapıldı.

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Filiz Akın'dan korkutan haber! Ateş ve öksürük şikayeti olan Filiz Akın'ın koronavirüs testi...
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