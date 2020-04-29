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Ünlü oyuncu 'ya enişte dayağı

Oyuncu , ablasının için aile yemeğine gitti. Kutlama sırasında gerginlik çıkınca eniştesi tarafından darp edilen oyuncu karakola başvurdu

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Ünlü oyuncu Gamze Aksu'ya enişte dayağı
SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI
OYUNCU Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte ailesinin Sarıyer'deki evine gitti. Evde, aile bireyleriyle birlikte abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da vardı. Bütün aile neşe içinde yemek yedi, eğlendi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde iki kız kardeş arasında sözlü tartışma başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI
TARTIŞMAYA dahil olan enişte Özgür Küçükbaşa, "Ablanı üzüyorsun" diyerek Gamze Aksu'ya hakaret etti, ardından ünlü oyuncuyu kolundan tutarak yere fırlattı. Fenalaşan Aksu, aile bireylerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Aksu tedavi sonrası eniştesinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ünlü oyuncu Gamze Aksu'ya enişte dayağı
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