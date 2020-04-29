Ünlü oyuncu Gamze Aksu'ya enişte dayağı

OYUNCU Gamze Aksu, ablasının doğum günü kutlaması için vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte ailesinin Sarıyer'deki evine gitti. Evde, aile bireyleriyle birlikte abla Aksu'nun sevgilisi Özgür Küçükbaşa da vardı. Bütün aile neşe içinde yemek yedi, eğlendi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde iki kız kardeş arasında sözlü tartışma başladı.TARTIŞMAYA dahil olan enişte Özgür Küçükbaşa, "Ablanı üzüyorsun" diyerek Gamze Aksu'ya hakaret etti, ardından ünlü oyuncuyu kolundan tutarak yere fırlattı. Fenalaşan Aksu, aile bireylerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Aksu tedavi sonrası eniştesinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.