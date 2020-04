ATV dizisi 'Kuruluş Osman'da rol alan Aslıhan Karalar, 21'inci yaş gününü evde kutladı. Koronavirüs sebebiyle dışarda kutlama yapamayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl yapılan doğum günü partisinden kareleri yayınladı. Aynı zamanda 2017 Best Model of The World birincisi olan Karalar, kendisine gelen çiçekleri de takipçileriyle paylaştı.