Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan haber var! Sosyal medya hesabından paylaştı
İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. 2013 yılında gördüğü tedavi sonrası lenfoma hastalığını yenen Özkan Uğur, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Özkan Uğur ‘Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle...’ notuyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:34Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:40ABONE OL
Kanseri nükseden ve yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur sağlık durumu hakkında bilgi verdi.