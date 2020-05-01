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Usta sanatçı : Avrupa’ya Amerika’ya baktıkça ülkemle gurur duyuyorum...

Koronavirüs salgını nedeniyle iki aydır evden çıkmayan 77 yaşındaki oyuncu , 'a konuştu. Selda Alkor, "Dünyadaki ölüm ve vaka sayılarına bakınca ne kadar şanslı olduğumuzu görüyorum. Sağlık çalışanlarımız çok özel ve kıymetli. Avrupa'ya, Amerika'ya bakın! Biz sağlık alanında çok başarılıyız. Ülkemle ve sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyorum..." dedi. İşte GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'ın köşesine taşıdığı Selda Alkor röportajı...

Tuba KALÇIK Tuba KALÇIK Günaydın
Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 11:05 ABONE OL
Usta sanatçı Selda Alkor: Avrupa’ya Amerika’ya baktıkça ülkemle gurur duyuyorum...

Karantina günlerinde kimimiz kitap okuyoruz, kimimiz film izliyoruz. Bu koşullarda işe gitmek zorunda kalanları dışarıda tutuyorum elbette. Ama yaş sınırına takılmayanlar için bu süreç biraz daha kolay geçiyor diyebilirim. En azından arada bir temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bile olsa dışarı çıkıp nefes alabiliyoruz. Tabii ki sosyal izolasyon kurallarına uyarak. Peki 65 yaş üstündekiler bu süreci nasıl geçiriyor? Nasıl bir ruh halindeler? Bunları konuşmak için 77 yaşını geride bırakmış Türk sinemasının usta oyuncusu 'u aradım. Bakın neler söyledi:

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Usta sanatçı Selda Alkor: Avrupa’ya Amerika’ya baktıkça ülkemle gurur duyuyorum...
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