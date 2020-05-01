Usta sanatçı Selda Alkor: Avrupa’ya Amerika’ya baktıkça ülkemle gurur duyuyorum...

Karantina günlerinde kimimiz kitap okuyoruz, kimimiz film izliyoruz. Bu koşullarda işe gitmek zorunda kalanları dışarıda tutuyorum elbette. Ama yaş sınırına takılmayanlar için bu süreç biraz daha kolay geçiyor diyebilirim. En azından arada bir temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bile olsa dışarı çıkıp nefes alabiliyoruz. Tabii ki sosyal izolasyon kurallarına uyarak. Peki 65 yaş üstündekiler bu süreci nasıl geçiriyor? Nasıl bir ruh halindeler? Bunları konuşmak için 77 yaşını geride bırakmış Türk sinemasının usta oyuncusu Selda Alkor'u aradım. Bakın neler söyledi: