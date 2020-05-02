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ile corona virüs salgını bittikten sonra görkemli bir düğünle evlenecek!

Magazin gündemine bomba gibi düşen - birlikteliği haklarında her geçen gün yapılan haberlerle konuşulmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya bu süreçte birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik kararı aldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, corona virüs salgını bittikten sonra görkemli bir düğünle evlenecek.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 14:56 ABONE OL
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz corona virüs salgını bittikten sonra görkemli bir düğünle evlenecek!

45 gündür aynı evde yaşayan ve nikah masasına oturuyor. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili, Atina sokaklarında gezerken fotoğraflanmıştı.

CEM YILMAZ'DAN SERENAY SARIKAYA'YA EVLENME TEKLİFİ

Bir süre sessizliğini koruyan çift, sonrasında kaçmayı bırakmıştı. Cem Yılmaz, geçtiğimiz sene Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 45 gündür aynı evde olan çift, birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik provası yaptı.

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz corona virüs salgını bittikten sonra görkemli bir düğünle evlenecek!
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