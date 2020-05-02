Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz corona virüs salgını bittikten sonra görkemli bir düğünle evlenecek!

45 gündür aynı evde yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya nikah masasına oturuyor. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili, Atina sokaklarında gezerken fotoğraflanmıştı.

CEM YILMAZ'DAN SERENAY SARIKAYA'YA EVLENME TEKLİFİ

Bir süre sessizliğini koruyan çift, sonrasında kaçmayı bırakmıştı. Cem Yılmaz, geçtiğimiz sene Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 45 gündür aynı evde olan çift, birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik provası yaptı.