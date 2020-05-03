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Çocuklarına hatıra olsun diye türkü albümü yapacak

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Çocuklarına hatıra olsun diye türkü albümü yapacak
Oyuncu Bülent Şakrak, salgın sonrası türkü albümü çıkaracağını açıkladı. Küçüklüğünden beri türkülere merakı olan Şakrak, Aykut Gürel aranjörlüğünde, Hasan Saltık yapımcılığında hazırlayacağı albümüyle ilgili "Şarkıcılık iddiam yok. Çocuklarıma bir şey bırakmak için böyle bir şeye giriştik" diye konuştu. Ceyda Düvenci'yle evli olan Şakrak, ''Çocukların türkülere ilgisi var mı?" sorusuna "Sevmezler mi, bizde tavuklar bile türkü sever" diye yanıt verdi. "Aşık Mahsunilere, Neşet Ertaşlara selam niteliğinde bir şey yapmayı çok istiyorum" diyen oyuncu, bağlama dersleri alacağını sözlerine ekledi.
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Çocuklarına hatıra olsun diye türkü albümü yapacak
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