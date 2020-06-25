SON DAKİKA: Alişan ve ailesinin yaşadığı feci kazaya ilişkin raporun detayları ortaya çıktı! Rapordaki o bilgi dikkatlerden kaçmadı...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın yaptığı kaza magazin gündeminde epey yer etmiş ve konu ile ilgili son gelişmeler takip edilmeye başlanmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Alişan'ın yaptığı kazanın raporundan; hız limitine uyulmamış, cip tavan üzeri 38 metre sürüklenmiş. Kaza ile ilgili rapor hazırlanırken 124 metre fren izinin de ölçüldüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor. İşte Alişan ve ailesinin yaşadığı kazanın raporuna ilişkin son dakika detaylar!

ALİŞAN'IN YAPTIĞI KAZANIN RAPORU ÇIKTI!

Şarkıcı Alişan'ın, ailesi ve çocuğunun bakıcısıyla birlikte Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazaya ilişkin rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takla attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği yolda, 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...