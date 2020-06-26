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'ın eşi sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

Şarkıcı , eşi , oğulları Burak ve yardımcılarıyla büyük bir trafik kazasını yara almadan atlattılar. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan Alişan ve ailesi kazanın şokunun ardından sosyal medyadan duygularını paylaştılar. Kazadan önce magazin gündeminde hamilelik haberleri çıkan Buse Varol'dan ilk açıklama geldi. Alişan'ın eşi Buse Varol sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söyledi ve 5 haftalık olduğunu ilk kez dile getirdi. İşte Buse Varol'un duygu yüklü paylaşımı...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 13:16 Son Güncelleme: 26.6.2020 13:30 ABONE OL
Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

Şarkıcı , eşi , oğulları Burak ve yardımcılarıyla büyük bir trafik kazasını yara almadan atlattılar. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan Alişan ve ailesi kazanın şokunun ardından sosyal medyadan duygularını paylaştılar.

Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

Kazadan önce magazin gündeminde hamilelik haberleri çıkan 'dan ilk açıklama geldi. 'ın eşi Buse Varol sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söyledi ve 5 haftalık olduğunu ilk kez dile getirdi. İşte Buse Varol'un duygu yüklü paylaşımı...

Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

"5 HAFTALIK BEBEĞİMİN MELEKLERİ KORUDU"

sonrası Instagram hesabından eşi ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan , şu ifadeleri kullandı: "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye..

Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır.Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim.

Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun"

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Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...
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