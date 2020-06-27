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ölümden döndüğü hakkında… O sözlere etti!

, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu. 'dan paylaşım yapan Alişan, kaza sonrası kendisini tiye alan kişilere de etti. Alişan, kazada oğlunun üzerine kapaklanarak yara almasını önleyen Vietnamlı bakıcıya da minnet duyduğunu belirtti. Alişan, aracı hızlı kullandığı yönündeki iddiaları ve olayın detaylarını anlattı.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 17:22 Son Güncelleme: 27.6.2020 17:30 ABONE OL
Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Ünlü şarkıcı , eşi , 2 yaşındaki bebekleri ve bakıcısıyla İzmir'e giderken geçirdi. Takla atıp 30 metre sürüklenen araçtan ufak tefek sıyrıklarla kurtulan Alişan, hakkındaki iddialara hesabından cevap verdi.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

"LASTİK PARÇALANDIĞI İÇİN HAKİMİYETİ KAYBETTİM"

Feci kazanın ardından ilk açıklamasında "Aracın aksı kırıldı galiba" diyen gerçek nedenini henüz bilmediği belirterek "Ben kazanın aks kırılmasından kaynaklandığını söylemedim.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Kazadan 15 dakika sonra arabanın halini görünce eşime 'aks kırılmış aşkım bak' dedim. Kazanın neden kaynaklandığını hala bilmiyoruz, dün ustalara sordum muhtemelen lastik parçalanmış. Ve arabanın hakimiyetini o yüzden kaybettim."

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

HIZLI GİTTİĞİ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Kazayı aracı hızlı kullandığı için yaptığı ileri sürülen , sözlerine şöyle devam etti: "Hız sınırına gelirsek. Evet hız sınırı 120 ve benim en son hatırladığım 140 km yazıyordu ibrede.150 km hız diye bir şey yazmıyordu raporda...

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Ayrıca fren izleri dediğiniz şey fren değil. Araba takla attıktan sonra ters bir şekilde sürüklendi izler muhtemelen o. Frene bastığımda zaten yapamadım ki.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim. Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun 150 km hıza çıkmadım diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

"BU OLAYI DALGA KONUSU YAPMANIZ SİZİN İNSANLIĞINIZ"

, sonrası aracının fotoğraflarını paylaşarak alay eden kullanıcılarına ederek "Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Evet araç önemli evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak twitler atmanızda sızın insanlığınız olsun. Araç ne olursa olsun senin canını verende alanda Allah'tır. O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ salim çıktık" ifadelerini kullandı.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

"ALACAĞIM DERSLERİ ALDIM"

Sözlerine kazadan çıkardığı derslerden bahsederek bitiren şarkıcı, "Ben alacağım dersleri bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey. Herkesi kazadan, beladan, gözden korusun" dedi.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı önceki gün ailesiyle birlikte şahsi otomobiliyle İstanbul'dan İzmir'e giderken Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında geçirdi.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Kazada ünlü şarkıcı ve araçta bulunan eşi ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan bakıcı, yapılan kontrollerin ardından taburcu oldu.

Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!
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Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!
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