Alişan ölümden döndüğü kaza hakkında… O sözlere sitem etti!

Evet araç önemli evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak twitler atmanızda sızın insanlığınız olsun. Araç ne olursa olsun senin canını verende alanda Allah'tır. O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ salim çıktık" ifadelerini kullandı.