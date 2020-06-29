İrem Derici: Boy boy çocuklarımız olacak

'İnsanlar beni çok yordu'

İrem Derici, Instagram'dan kendisine yöneltilen '10 milyon liran olsa kaç günde nereye harcarsın?' sorusuna verdiği 'Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. Ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü.' yanıtıyla gündem olmuştu.