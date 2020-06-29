İrem Derici: Boy boy çocuklarımız olacak

Karantina sürecini evinde geçiren ve bu süre zarfında son derece sıkılan şarkıcı İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
Düşüncelerini dobra bir şekilde ortaya koymaktan çekinmeyen ve çoğu zaman hakkında yapılan yorumlara da aldırmayan Derici bu defa oyuncu Michele Morrone'nin Instagram'dan yaptığı canlı yayına yazdığı notla gündeme geldi.
'Aşkım maske tak geberme!'
Ülkemizde de en çok izlenen filmler arasına giren '365 Days' adlı erotik sahneler içeren yapımın yakışıklı başrol oyuncusundan etkilenen Derici, canlı yayının altına: "Aşkım maske tak geberme! Daha boy boy çocuklarımız olacak" yazdı.
'İnsanlar beni çok yordu'
İrem Derici, Instagram'dan kendisine yöneltilen '10 milyon liran olsa kaç günde nereye harcarsın?' sorusuna verdiği 'Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. Ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü.' yanıtıyla gündem olmuştu.