Oyuncu Özge Borak kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...

Son olarak İstanbullu Gelin dizisiyle izlediğimiz Özge Borak tam bir yaz aşığı. Geçen sene tatil fotoğraflarıyla adeta düşman çatlatan Özge Borak bu sene pandemi nedeniyle henüz deniz yüzü göremedi.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla denize girmek için ne kadar büyük bir heyecan duyduğunu gösteren güzel oyuncu ilgi odağı oldu.
Denize olan özlemini kırmızı bikinili fotoğrafının altında dile getiren Özge Borak'a beğeni yağdı. İşte Özge Borak'ın kırmızı bikinili paylaşımı...
Özge Borak paylaşımında "Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş ve yine Burcu Ören çekmiş. Yanımda yine Ezgi Görücüoğlu var. Farzet ki az önce denizden çıktın, karpuz hüpleteceksin. Düşünmek bile güzel..."
"Söyleye söyleye gerçek olacak. Hadi herkese iyi bir hafta olsun, mesela haftasonu denize kavuşmuş olalım henüz kavuşamayanlar olarak. " dedi...