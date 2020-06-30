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Oyuncu kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...

Son olarak İstanbullu Gelin dizisiyle izlediğimiz tam bir yaz aşığı. Geçen sene tatil fotoğraflarıyla adeta düşman çatlatan Özge Borak bu sene pandemi nedeniyle henüz deniz yüzü göremedi. Denize olan özlemini fotoğrafının altında dile getiren Özge Borak'a beğeni yağdı. İşte Özge Borak'ın kırmızı ...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:38 Son Güncelleme: 30.6.2020 10:52 ABONE OL
Oyuncu Özge Borak kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...

Son olarak İstanbullu Gelin dizisiyle izlediğimiz tam bir yaz aşığı. Geçen sene tatil fotoğraflarıyla adeta düşman çatlatan Özge Borak bu sene pandemi nedeniyle henüz deniz yüzü göremedi.

Oyuncu Özge Borak kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla denize girmek için ne kadar büyük bir heyecan duyduğunu gösteren güzel oyuncu ilgi odağı oldu.

Oyuncu Özge Borak kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...

Denize olan özlemini fotoğrafının altında dile getiren 'a beğeni yağdı. İşte Özge Borak'ın kırmızı ...

Oyuncu Özge Borak kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...

paylaşımında "Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş ve yine Burcu Ören çekmiş. Yanımda yine Ezgi Görücüoğlu var. Farzet ki az önce denizden çıktın, karpuz hüpleteceksin. Düşünmek bile güzel..."

Oyuncu Özge Borak kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...

"Söyleye söyleye gerçek olacak. Hadi herkese iyi bir hafta olsun, mesela haftasonu denize kavuşmuş olalım henüz kavuşamayanlar olarak. " dedi...

Oyuncu Özge Borak kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...
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Oyuncu Özge Borak kırmızı bikinisiyle özlem giderdi! Özge Borak: Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş...
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