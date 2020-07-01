Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!

500 BİN TL ÖDEYECEKLER

Milliyet'te yer alan habere göre: Eşi Başak Dizer'le Bodrum'da tatil yapan oyuncunun, geceliği 6 bin 500 euro yani 50 bin TL olan taş evde konaklamaya başladı. Ünlü çiftin, burada 10 gün kalacağı ve 500 bin TL ödeyeceği söyleniyor.