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eşi ’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden ile , ’da yapıyor. Bodrum'daki evlerini virüsten uzak tatil yapmaları için ailesine tahsis eden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer için taş kiraladı. Tatlıtuğ eşi için kesenin ağzını açtı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için tuttuğu villanın kirası…

Giriş Tarihi: 1.7.2020 16:49 Son Güncelleme: 1.7.2020 16:57 ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!

'daki evlerini virüsten uzak yapmaları için ailesine tahsis eden yakışıklı oyuncu , eşi 'le geceliği 50 bin TL olan taş evde konaklamaya başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!

Koronavirüs karşı ailesini koruma altına alan yakışıklı oyuncu , 'daki iki evini rahat edebilmeleri için ailesine tahsis etti. Tatlıtuğ, kendisi ve eşinin rahat edebilmesi için de villa kiraladı.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!

500 BİN TL ÖDEYECEKLER

Milliyet'te yer alan habere göre: Eşi 'le 'da yapan oyuncunun, geceliği 6 bin 500 euro yani 50 bin TL olan taş evde konaklamaya başladı. Ünlü çiftin, burada 10 gün kalacağı ve 500 bin TL ödeyeceği söyleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!

KIVANÇ'IN YAZ STİLİNİ PAYLAŞTI

Baş başa yapan ikiliden Dizer, önceki gün eşinin yaz stili kombiniyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!

'un paylaşımına hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!

Fotoğraf kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!
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Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’in rahat edebilmesi için villa tuttu! Kirası dudak uçuklattı!
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