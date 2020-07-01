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17 yaş küçük sevgilisi ’u etti! Gözüne kan inen genç kadın…

’in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi ’u ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki oyuncu ile sevgilisi Deniz Bulutsuz kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Ozan Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Deniz Bulutsuz hastaneye giderek aldı. İşte Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven kavgasının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:05 Son Güncelleme: 1.7.2020 10:09 ABONE OL
Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…

'in bir süredir aşk yaşadığı 'u ettiği iddia edildi. alan Bulutsuz'un ünlü oyuncuya dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…

Hürriyet'in haberine göre; ve sosyal medya uzmanı 'un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti.

Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…

Sözlü başlayan tartışma Güven'in genç kadını etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek aldı.

Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…

Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz'un Güven'den şikayetçi olacağı öğrenildi.

Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…

'EL ELE OLUNCA BİR ŞEY OLMAZ'

, geçtiğimiz mayıs ayında 45 yaşına basan sevgilisi 'in doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayarak bu aşkı herkese ilan etmişti.

Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…

Yayınladığı kareye ünlü oyuncuyu etiketleyen Bulutsuz altına "İyi ki doğmuş . 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notunu düşmüştü.

Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…
Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…
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Ozan Güven 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etti! Gözüne kan inen genç kadın…
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