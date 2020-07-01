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: ‘Ben kadınsız yapamam’ : ‘Allah akıl fikir versin’

, ’ten olan kızı , torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile ’da tatil yapıyor. Önceki gün görüntülenen Savaş, “Ben kadınsız yapamam” diyen 68 yaşındaki Tatlıses’in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya’yla olan aşkı ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu: “Çok söyleyecek bir söz yok. Allah akıl fikir versin.”

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
İbrahim Tatlıses: ‘Ben kadınsız yapamam’ Perihan Savaş: ‘Allah akıl fikir versin’

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep, Kemal Ali ve Efe Bal ile Bodrum'da tatilde. Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı çıkışı görüntülenen Savaş'a, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olması soruldu. Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu. Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenen Melek Zübeyde ise fotoğrafları çekilince rahatsız oldu ve hızla adımlarla arabasına geçti.

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İbrahim Tatlıses: ‘Ben kadınsız yapamam’ Perihan Savaş: ‘Allah akıl fikir versin’
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