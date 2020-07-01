İbrahim Tatlıses: ‘Ben kadınsız yapamam’ Perihan Savaş: ‘Allah akıl fikir versin’

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep, Kemal Ali ve Efe Bal ile Bodrum'da tatilde. Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı çıkışı görüntülenen Savaş'a, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olması soruldu. Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu. Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenen Melek Zübeyde ise fotoğrafları çekilince rahatsız oldu ve hızla adımlarla arabasına geçti.



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