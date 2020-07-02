Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 'a dava açtı

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında oyuncu Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı'ya kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı. İddiaya göre koruma kararı sonrası Başbuğ, çocuğunun babası Erol Özmandıracı'ya "Ellerimle gırtlağını keseceğim senin, sana bu hayatı zehir etmezsem ben Merve değilim, tüfekle gebertirim seni, haysiyetsiz şerefsiz" şeklinde mesaj attı.Mesaj sonrası yeniden savcılığa başvuran Özmandıracı'nın ihbarı sonrası Başbuğ hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenen Başbuğ, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.SORUŞTURMA kapsamında ifadesine başvurulan Merve Nur Başbuğ, suçlamayı kabul etti. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özmandıracı, çocuğunun annesini affetmedi.