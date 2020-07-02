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33 yaş küçük sevgilisi ile sessiz sedasız .

Yeşilçam'ın usta isimlerinden geçtiğimiz mart ayında kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi 'na evlenme teklifi etmişti. Nuri Alço ile genç sevgilisi Burcu Sezginoğlu'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı. sta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 17:14 Son Güncelleme: 2.7.2020 17:25 ABONE OL
Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden geçtiğimiz mart ayında kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi 'na evlenme teklifi etmişti.

Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.

ile genç sevgilisi 'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı. Usta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.

Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.

Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; ve 'nun nikahına basın mensupları alınmadı.

Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan 69 yaşındaki , "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi 'na evlenme teklifi etmişti.

Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.
Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.
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Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.
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