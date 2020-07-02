Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan 69 yaşındaki Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.