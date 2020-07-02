Nuri Alço 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sessiz sedasız evlendi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço geçtiğimiz mart ayında kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.
Nuri Alço ile genç sevgilisi Burcu Sezginoğlu'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı. Usta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.
Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikahına basın mensupları alınmadı.
Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan 69 yaşındaki Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.