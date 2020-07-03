Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...

KADINA ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ KABUL EDİLEMEZ

Magazin gündemine bomba gibi düşen Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu oyuncu "Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Tekrar söylüyorum; bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da 'kadın olarak hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor" dedi.