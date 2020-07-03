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'ten sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...

Magazin gündemine bomba gibi düşen ile 'un haberleri sanat camiasında da büyük yankı uyandırdı. Birçok isimden Deniz Bulutsuz'a destek mesajları yağarken güzel oyuncu de konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu Burcu Biricik, meslektaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları hakkında konuştu. Burcu Biricik, geçmişte yaşadığı cinsel olayını da anlattı. İşte Burcu Biricik'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 16:47 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:02 ABONE OL
Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...

Magazin gündemine bomba gibi düşen ile 'un haberleri sanat camiasında da büyük yankı uyandırdı. Birçok isimden Deniz Bulutsuz'a destek mesajları yağarken güzel oyuncu de konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...

Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu , meslektaşı 'in sevgilisi 'u darp ettiği iddiaları hakkında konuştu. Burcu Biricik, geçmişte yaşadığı cinsel olayını da anlattı.

Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...

KADINA ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ KABUL EDİLEMEZ

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'in sevgilisi Deniz Bulut'a uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu oyuncu "Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Tekrar söylüyorum; bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da 'kadın olarak hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor" dedi.

Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...

"BENİM DE YAŞADIĞIM CİNSEL TACİZLER VAR"

Oyuncu, muhabirlerin "Sizin başınıza böyle bir olayı geldi mi?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Gelmedi ama hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz; sözlü olsun, tensel ve temassal olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. O an sesini çıkarabiliyorsun ya da çıkaramıyorsun maalesef.

Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...

Her kadına sorun, başına gelmeyen yoktur; dolmuşta, metrobüste gelmiştir. Bu normalleştirilemeyen bir gerçek. Biz kimseyi etmiyor ve göstermiyorsak, kimse de bize göstermeyecek. Bu çok korkunç bir zihniyet

Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...

YARDIM İSTEDİM

Ben yaşadığımda o an bağırabilme ve insanlardan yardım isteme gücüm oldu. İnsanların bana yardım etme gücü oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah bir gün bu zihniyetimizden kurtuluruz" dedi.

Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...
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Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...
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