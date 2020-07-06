Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan "Ozan Güven'in başı büyük dertte"...

Deniz Bulutsuz'un ifadesi: Ozan alkol aldığında fütursuz, ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme

geldi. Sonra beni yatağa yatırdı, üzerime oturarak sert bir tokat attı. Bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dedi."

Cevap: Bu senaryo bir 'tık' daha mantıklı. Konunun kültürel bir kodu var. 'Eski erkek arkadaş' mevzu olursa, Türkiye'de erkeğin bulunduğu konumdan bağımsız, benzer örneklerin yaşanmışlığı çoktur.