Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan "Ozan Güven'in başı büyük dertte"...

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u feci şekilde darp ettiği haberleri geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Ünlü oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği geceye dair ifadeler birbiri ardına ortaya çıktı. Olaylı gecenin fotoğrafları dava dosyasında yerini aldı. Birçok kesimden kadına şiddete sert tepkiler gelirken oyuncu Ozan Güven'e sanatçılardan da eleştiri yağdı.
Hürriyet'ten Fulya Soybaş, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ile ifadeler ve fotoğraflar üzerinden bir iz sürerek 'erkek şiddeti' konusunu masaya yatırdı. Asıl soru ise şu: Her iki tarafta "Darp edildim" diyorsa, hukuk nasıl bir tavır izliyor? Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan'ın yanıtı net: "Ozan Güven'in başı büyük dertte."
Ozan Güven'in ifadesi: "Ayrılmak istediğimi söyleyince 'Eğer ayrılırsan seni rezil ederim' dedi. Tartışma ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komodinin üzerinde duran abajur yere düştü. Çekiştirirken de Deniz'in çenesine çarptı. Bana 'Seni Türkiye'ye rezil edeceğim, kadın döven adam diye söyleyeceğim' dedi ve vurmaya başladı. Ellerini tuttum, yüzümden yaralandım."
Cevap: Mümkün mü? Mümkün. Mantıklı mı? Mantıklı.
Deniz Bulutsuz'un ifadesi: Ozan alkol aldığında fütursuz, ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme
geldi. Sonra beni yatağa yatırdı, üzerime oturarak sert bir tokat attı. Bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dedi."
Cevap: Bu senaryo bir 'tık' daha mantıklı. Konunun kültürel bir kodu var. 'Eski erkek arkadaş' mevzu olursa, Türkiye'de erkeğin bulunduğu konumdan bağımsız, benzer örneklerin yaşanmışlığı çoktur.
'O MOR GÖZÜ NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ'
Bu kez sırada hem Ozan Güven'in hem de Deniz Bulutsuz'un 'darp' fotoğrafları var.
FOTO 1: Bulutsuz'un sol gözüne kan oturmuş. Morarmış. Kollarında morluklar var. Çenesi ise kesik.
FOTO 2: Güven'in kollarında tırnak izleri ve yüzünde bazı morluklar ile yine tırnak izleri mevcut.
Prof. Dr. Nevzat Alkan şöyle diyor: "'Kadın her koşulda haklıdır' diye bir durum yok, ortada iftira da olabilir. Ama hukuk konuya 'daha ziyade' kadın haklı diye bakar. Herkesin atladığı bir şey daha var. Deniz Bulutsuz'un Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı bir rapor var. Ne diyor rapor? Sol göz tamamen hasarlı. Karşı tarafta ne var? Boğuşmaya bağlı birkaç tırnak izi ve bazı morluklar. Kadın, hâkime 'Beni neredeyse öldürecekti, kendimi korudum' derse hâkim buna inanır ve ikna olur. Daha detay vereyim. Kadının boyu 1.60-65 civarı ve 50 kilo kadar. Güven ise 80 kilo-1.80 boylarında gibi. Bu durumda kadının erkeğe fiziksel şiddet uygulama olasılığı çok daha azdır."
'BİR KADIN NE KADAR ZARAR VEREBİLİR'
"Kadın saldırmış dahi olsa erkeğe fiziksel olarak ne kadar zarar verebilir? Kafasına taş, vazo bir şey geçirmedikçe (ki ortada böyle bir durum yok) eliyle yumruk atmış ya da tırmalama olsa ne olur? Fiziksel olarak güçlü olan erkek her zaman kendini rahatça savunabilir. Peki kadının o gözünü nasıl açıklayacaksınız? Ozan Güven kadının gözünün o halini hiçbir şekilde açıklayamaz. Ortada bariz bir güç dengesizliği var. Ozan Güven'in başı büyük belada. Hadi boğuştular, birbirlerine saldırdılar diyelim. Yine aynı kapıya çıkıyor. Bir noktada kadının elini, kolunu, gözünü o hale getirecek hoyratça bir davranışta bulunmuş. Yani başı büyük belada."
TIRNAK İZLERİ MEŞRU MÜDAFAA DA OLABİLİR
Ozan Güven'in kolları ve yüzündeki tırnak izlerine gelince... Prof. Dr. Nevzat Alkan 2 olasılık olduğunu söylüyor ve "Sevgilisi bir hiddet saldırıyor diyelim. Ozan Güven de kendini koruma amaçlı kollarını kaldırınca, tırnaklanıyor. İkinci olasılık da şu: Ozan Güven kadına sert bir hamle yapıyor ve kadın kendini korumaya çalışırken ya da kaçıp kurtulmak isterken tırnaklıyor. Meşru müdafaa olabilir. Aydınlatılması zor bir konu. O nedenle biz böyle bir durumda psikiyatrist görüşü isteriz" diyor.
'BAKIŞ AÇINI DEĞİŞTİR'
Başrollerini Şener Şen ile Cem Yılmaz'ın oynadığı Yavuz Turgul'un 'Av Mevsimi' filminde Şener Şen'in canlandırdığı polis müdürü Ferman zanlıların bileklerinde bir tırnak izi olup olmadığına bakıyordu. Adli Tıp raporlarında bu durum saldırganın mağduru boğmaya çalıştığı yönünde de değerlendirilebiliyor.
ÖZEL, İSTEMEDEN RAPOR VERMEZ
Prof. Dr. Nevzat Alkan, Deniz Bulutsuz'un Adli Tıp'tan, Ozan Güven'in ise özel hastaneden rapor aldığına dikkat çekiyor. Bu durum Güven'in ifadesinde şöyle yer buluyor: "Olaydan sonra ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde doktor darp izlerini görünce darp raporu tuttu. Amacım darp raporu almak değildi." Prof. Dr. Alkan böyle bir durumun mümkün olamayacağını belirterek "Özel hastaneler kurumsal bir yapıdadır, hastane yönetiminin bilgisi olmadan, doktor şiddeti kendi fark etmiş dahi olsa 'Ben şiddet gördüm' deyip siz rapor istemeden böyle bir darp raporu düzenlemez."
FARKINDALIĞI YÜKSEK BİR KADIN
Deniz Bulutsuz, Galatasaray Basketbol takımı oyuncusu Caner Erdeniz'e cinsel taciz suçlamasıyla dava açmış ve kazanmıştı. Erdeniz'e 2 yıl hapis cezası verildi ama cezası ertelendi. Prof. Dr. Alkan buradan hareketle "Belli ki bu genç kadın hukuka başvurup hakkını savunmaktan geri duran biri değil" diyor.