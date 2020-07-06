Demet Özdemir şıklığıyla fark yarattı! Demet Özdemir siyah mini elbisesiyle beğeni topladı!

"Beni çok mutlu ettin"

Veeeee...Sonsuz güvendiğim işinde başarılı,varlığıyla güven veren ve aşırı eğlendiğim @alirizaozdemir iyi ki varsın. Benim yol arkadaşım , sonsuz güvendiğim her zaman modumu yükselten gözüne ruhuna güvendiğim hayal arkadaşım @rutkayozis Seni çok seviyorum. Bu güzel elbise için başarılı, disiplinli ve güzel kalpli arkadaşım @edagungor1 sen hayal ettin ve beni çok mutlu ettin ama normal hayatımıza tam olarak döndüğümüzde O elbiseyi seve seve giyeceğiz.