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şıklığıyla fark yarattı! Demet Özdemir siyah beğeni topladı!

Güzel oyuncu katıldığı geceye güzelliği ve şıklığıyla damga vurdu. Son dönemde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Demet Özdemir siyah mest etti. Demet Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımla onu geceye hazırlayan isimlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. İşte ...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 16:54 ABONE OL
Demet Özdemir şıklığıyla fark yarattı! Demet Özdemir siyah mini elbisesiyle beğeni topladı!

Güzel oyuncu katıldığı geceye güzelliği ve şıklığıyla damga vurdu. Son dönemde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Demet Özdemir siyah mest etti.

Demet Özdemir şıklığıyla fark yarattı! Demet Özdemir siyah mini elbisesiyle beğeni topladı!

sosyal medyadan yaptığı paylaşımla onu geceye hazırlayan isimlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. İşte ...

Demet Özdemir şıklığıyla fark yarattı! Demet Özdemir siyah mini elbisesiyle beğeni topladı!

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede bu yıl corona virüs salgını nedeniyle format değişikliğine gidildi. 'Kelebekler' bu yıl sahiplerinin uçtu. Ünlü isimler ödüllerini evlerinde, ofislerinde aldı.

Demet Özdemir şıklığıyla fark yarattı! Demet Özdemir siyah mini elbisesiyle beğeni topladı!

"Beni çok mutlu ettin"

Veeeee...Sonsuz güvendiğim işinde başarılı,varlığıyla güven veren ve aşırı eğlendiğim @alirizaozdemir iyi ki varsın. Benim yol arkadaşım , sonsuz güvendiğim her zaman modumu yükselten gözüne ruhuna güvendiğim hayal arkadaşım @rutkayozis Seni çok seviyorum. Bu güzel elbise için başarılı, disiplinli ve güzel kalpli arkadaşım @edagungor1 sen hayal ettin ve beni çok mutlu ettin ama normal hayatımıza tam olarak döndüğümüzde O elbiseyi seve seve giyeceğiz.

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Demet Özdemir şıklığıyla fark yarattı! Demet Özdemir siyah mini elbisesiyle beğeni topladı!
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