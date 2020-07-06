Demet Özdemir şıklığıyla fark yarattı! Demet Özdemir siyah mini elbisesiyle beğeni topladı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir katıldığı geceye güzelliği ve şıklığıyla damga vurdu. Son dönemde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Demet Özdemir siyah mini elbisesiyle mest etti.
Demet Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımla onu geceye hazırlayan isimlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. İşte Demet Özdemir'in siyah şıklığı...
Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede bu yıl corona virüs salgını nedeniyle format değişikliğine gidildi. 'Kelebekler' bu yıl sahiplerinin uçtu. Ünlü isimler ödüllerini evlerinde, ofislerinde aldı.
"Beni çok mutlu ettin"
Veeeee...Sonsuz güvendiğim işinde başarılı,varlığıyla güven veren ve aşırı eğlendiğim @alirizaozdemir iyi ki varsın. Benim yol arkadaşım , sonsuz güvendiğim her zaman modumu yükselten gözüne ruhuna güvendiğim hayal arkadaşım @rutkayozis Seni çok seviyorum. Bu güzel elbise için başarılı, disiplinli ve güzel kalpli arkadaşım @edagungor1 sen hayal ettin ve beni çok mutlu ettin ama normal hayatımıza tam olarak döndüğümüzde O elbiseyi seve seve giyeceğiz.