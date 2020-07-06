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’dan anlamlı video

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Fadik Sevin Atasoy’dan anlamlı video
Fadik Sevin Atasoy, bir sanatçının Covid-19 pandemi dönemini nasıl atlatabileceği konusundaki mesajını dünya sanatçıları ile birlikte ile paylaştı. Birleşik Krallık'ın kültür ve tanıtma ajansı Cnconnect'in sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Atasoy, "Biz sanatçılar yaratmanın hazzını yaşadığımız kadar onu paylaşmaktan da büyük mutluluk duyarız. Bu süreçte bir yardımla da paylaşım yapabilirsiniz. Dünya bu kadar büyük görülse de aslında hepimiz biriz ve inanıyorum ki bu zorlu süreci birlik olarak aşabileceğiz" dedi. Dünyadan seçilen isimler arasında Atasoy'un görüşüne de yer veren ajans yetkilileri "Bugüne kadar duyduğumuz en anlamlı ve en farklı görüş" yorumunu yaptı.
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Fadik Sevin Atasoy’dan anlamlı video
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