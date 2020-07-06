'Gençliğim Eyvah'ın genç oyuncuları GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu

Atv ekranın yeni dizisi 'Gençliğim Eyvah'ın genç oyuncuları Ekin Mert Daymaz ile Elif Doğan, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. İkili, diziden yola çıkarak özel hayatlarıyla ilgili soruları da yanıtladı. "Aşk için siz neleri göze alırsınız?" sorusuna cevap veren Daymaz, şunları söyledi: "Eğer körkütük aşıksan, her şeyi göze alabilirsin. İlk bakışta aşk başıma küçük yaşlarda geldi ama önermiyorum. (Gülüyor) Hiçbir şey ilk gördüğünüz gibi olmuyor çünkü. Ama güzel bir duygu, bir daha yaşamak isterim." Güzel oyuncu Doğan ise aşkla ilgili şunları söyledi: "Hayatın merkezine aşkı koymazsan, 'Olursa olur, olmazsa olmaz' dersin. Ben 25 yaşındayım, daha öyle körkütük aşık alacağım birine denk gelmedim" diye konuştu. Çocukluğumdan beri şarkı yazdığını söyleyen Doğan, "Hiçbir yerde yayınlanmayan şarkı sözlerim var" diyerek bir itirafta bulundu.EKİNMart Daymaz, "Dizide en çok hangi oyuncuya gülüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben aslında herkese gülüyorum ama en çok Cengiz (Bozkurt) Abi'ye. Ona eskiden de çok gülerdim. Günay Karacaoğlu da aynı şekilde. Aramızda boy olarak yarım metre var. Ama Günay Abla kendini bana yakın sanıyor, çaktırma." Eskiden çok tembel biri olduğunu söyleyen Daymaz ise "Ahmet'in sevmediğim özelliği bende de eskiden olan tembellik. Artık öyle değilim, değiştim" dedi.DİZİDE oynadığı 'Azra'nın 'Zola' ile 'Ahmet' arasında bir seçim yapması gerektiğini söyleyen Doğan, şöyle konuştu: "En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Gözünü açıp bir an önce karar vermeli. Ama bu kolay olmayacak. Ben çok duygusal biri değilim, çok arada kalmam." Setin çok eğlenceli geçtiğini söyleyen Doğan "Cengiz Abi ile Günay Abla yan yana geldi mi gülmekten hiçbir şey çekemiyoruz. Günay Abla aşırı eğlenceli, geçen gün sette 'Saklambaç oynayalım mı?' dedi, herkes oyuna katıldı" dedi.