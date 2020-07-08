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ile ev sahibi arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

’nin dava açtığı ev sahibi konuştu: Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor. Hakkımdaki suçlamaları gerçek dışı ve kişilik haklarıma saldırı niteliğindedir

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 8.7.2020 08:09 Son Güncelleme: 8.7.2020 08:14 ABONE OL
Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

Geçtiğimiz haftalarda 'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi , avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, bu defa ev sahibi Araz'ın '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' sözleriyle itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

Ev sahibi Araz, Samyeli'nin dilekçesindeki iddialarının asılsız olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

'ÖZÜR DİLEMELİ'
" tarafından yapılan açıklamada bana yönelik tehdit, hakaret ve şantaj iddialarında bulunulmuştur. Defne Hanım'ın '1.5 yıldır kirasını ödemediği' hususu haricindeki tüm iddialar gerçek dışıdır.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

Bununla ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmek amacıyla hem yargıyı gereksiz meşgul etmekte, hem de benim için söyledikleri iftira niteliği taşımaktadır.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

Bir başkasının konutunu herhangi bir bedel ödemeden kullanmanın adı nedir? Ben itibarlı bir iş adamıyım. Bu sözleri kişilik haklarıma saldırı niteliğinde. Özür dilemeli."

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

'BANA HAKARET ETTİ, SANTAJ YAPTI'
SAMYELİ'NİN mahkemeye sunduğu dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı: "Araz, Samyeli'ne hakaret etti, onu rezil edeceğine dair şantaj yaptı. Ardından kişilik haklarını ihlal edecek şekilde basına konuştu.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

Samyeli, evindeki bir sorunla ilgili kendisini aradığında 'Ne aşağılık insanlarsınız, çıkın evimden' diyerek küçük düşürücü sözler söyledi.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’

'1.5 yıldır kiramı alamıyorum' iddiası ile Samyeli'nin ödeme gücü olmadığına yönelik algı yarattı."

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’
Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’
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Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında 2. Raunt! ‘Örtbas etmeye çalışıyor’
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