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Oyuncu 'e ! ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...

dizisi ile tanınan oyuncu aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı gerekçesiyle davalık olmuştu. Feyza Civelek'in cezası belli oldu. Feyza Civelek'in hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Daha önce değişimiyle gündeme gelen Feyza Civelek hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İşte Feyza Civelek'in aldığı ceza...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:48 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:09 ABONE OL
Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...

dizisi ile tanınan oyuncu aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı gerekçesiyle davalık olmuştu. Feyza Civelek'in cezası belli oldu.

Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...

'in 2018 yılında aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci celseye tutuksuz sanık ile avukatı katılmazken, katılan İ. K.'ın avukatı hazır bulundu. Sanık avukatının mazeret dilekçesi sunduğunu kaydeden mahkeme, yargılamanın geçirdiği aşamaları göz önüne alarak dilekçenin reddine karar verdi.

Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...

6 AY HAPİS CEZASI

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten katılan İ.K.'nın avukatı, "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Tutuksuz sanık 'i 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'görevini yaptırmamak için direnme' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6 ay 7 gün ile 9 bin 80 lira para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...

NE OLMUŞTU?

Oyuncu ile polis arasında 2018 yılında saat 03.30 sıralarında Ortaköy'de alkol kontrolü için durdurulduğu esnada tartışma çıkmıştı. Kontrol sırasında polisin elini ısıran Civelek gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, polis memurlarına yumruk ve tekme atarak saldırdığı, bir polisin elini ısırdığı, hakaret ettiği ve bir polisin telefonunu elinden alarak yere atıp kırdığı iddia edilen Civelek hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...
Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...
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Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...
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