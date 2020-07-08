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'nu kızdıran soru! Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi ayrı ev tutmuştu...

'ın ile evliliğinden olan kızı , önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda turlayan Zehra Çilingiroğlu muhabirlerin ev sorusuna sinirlendi. Zehra Çilingiroğlu ", Çeşme'de hem ailesine hem Zehra Çilingiroğlu'na villa tuttu" haberleri sorulunca bakın ne yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:05 Son Güncelleme: 8.7.2020 14:14 ABONE OL
Zehra Çilingiroğlu'nu kızdıran soru! Zehra Çilingiroğlu'na Sevgilisi ayrı ev açmıştı...

'ın ile evliliğinden olan kızı , önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda turlayan Zehra Çilingiroğlu muhabirlerin ev sorusuna sinirlendi.

Zehra Çilingiroğlu'nu kızdıran soru! Zehra Çilingiroğlu'na Sevgilisi ayrı ev açmıştı...

", Çeşme'de hem ailesine hem Zehra Çilingiroğlu'na villa tuttu" haberleri sorulunca bakın ne yanıt verdi.

Zehra Çilingiroğlu'nu kızdıran soru! Zehra Çilingiroğlu'na Sevgilisi ayrı ev açmıştı...

Leopar desenli eteği ve terlikleri ile dikkat çeken , Vale noktasında aracını beklerken muhabirlerle kısa süre sohbet etti.

Zehra Çilingiroğlu'nu kızdıran soru! Zehra Çilingiroğlu'na Sevgilisi ayrı ev açmıştı...

Çilingiroğlu, gazetelere yansıyan ", Çeşme'de hem ailesine hem sevgilisine villa tuttu" haberleri hakkında, "Özel hayatımı konuşmuyorum" demekle yetindi.

Zehra Çilingiroğlu'nu kızdıran soru! Zehra Çilingiroğlu'na Sevgilisi ayrı ev açmıştı...

, aracının gelmesiyle birlikte basın mensuplarına teşekkür ederek AVM'den ayrıldı.

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Zehra Çilingiroğlu'nu kızdıran soru! Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi ayrı ev tutmuştu...
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