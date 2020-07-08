Zehra Çilingiroğlu'nu kızdıran soru! Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi ayrı ev tutmuştu...

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda turlayan Zehra Çilingiroğlu muhabirlerin ev sorusuna sinirlendi.
Zehra Çilingiroğlu "Alaattin Kadayıfçıoğlu, Çeşme'de hem ailesine hem Zehra Çilingiroğlu'na villa tuttu" haberleri sorulunca bakın ne yanıt verdi.
Leopar desenli eteği ve terlikleri ile dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, Vale noktasında aracını beklerken muhabirlerle kısa süre sohbet etti.
Çilingiroğlu, gazetelere yansıyan "Alaattin Kadayıfçıoğlu, Çeşme'de hem ailesine hem sevgilisine villa tuttu" haberleri hakkında, "Özel hayatımı konuşmuyorum" demekle yetindi.
Zehra Çilingiroğlu, aracının gelmesiyle birlikte basın mensuplarına teşekkür ederek AVM'den ayrıldı.