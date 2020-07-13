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’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!

Ünlü oyuncu , sosyal medya hesabından sürekli kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla Kadir Özcoşkun adlı hayranından şikayetçi oldu ve korunma talep etti. İrem Sak, yaklaşık bir yıldır bugüne kadar hiç tanımadığı Kadir Özcoşkun’un Instagram hesabına mesajlar gönderdiğini söyledi. İrem Sak’ın talebi haklı bulan mahkeme, Kadir Özcoşkun’un 2 ay süreyle İrem Sak’a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme Özcoşkun’un tedbir kararına uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına da karar verdi. İşte takıntılı hayranının İrem Sak’a attığı mesajlar…

Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:02 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:04 ABONE OL
İrem Sak’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!

Oyuncu , sosyal medya hesabından sürekli kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla Kadir Özcoşkun adlı hayranından şikayetçi oldu ve korunma talep etti.

İrem Sak’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!

Hürriyet'in haberine göe; Sak, yaklaşık bir yıldır bugüne kadar hiç tanımadığı Özcoşkun'un Instagram hesabına mesajlar gönderdiğini söyledi:

İrem Sak’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!

"Bana 'Özür dilerim, seni seviyorum, seni sevmemeliydim' şeklinde mesajlar gönderdi. Yine geçen ay cep telefonuma 'Günaydın' diye mesaj attı. Ben de tanımadığım için numarayı engelledim.

İrem Sak’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!

En son geçen ay akşam saatlerinde evime çiçek gönderdi. Beni ısrarlı bir şekilde rahatsız eden, cep telefonumu ve ev adresimi benden habersiz şekilde bularak huzursuz etmekte olan Kadir Özcoşkun isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim."

İrem Sak’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!

Talebi haklı bulan mahkeme, Özcoşkun'un 2 ay süreyle Sak'a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

İrem Sak’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!

Mahkeme Özcoşkun'un tedbir kararına uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına da karar verdi.

İrem Sak’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!
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İrem Sak’ın başı dertte! Takıntılı hayranından şikayetçi oldu!
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