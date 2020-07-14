Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Bu öylesine bir tutku oldu ki ben de gözüm parayı dahi görmez oldu. Hanım dedi ki bir gün 'bütün borçlarımızı ödemişiz' Şirketi kurdum üzerine TIR alıyorum, utanmıyorum Aktörlük ve şoförlükten geliyorum ben ama nereye gideceğimi Allah biliyor.İşte bu yüzden tam ibretlik bir hikayedir benim hikayemBitti dediğin yerde Rabbim öyle bir aşk verir ve nur yağdırır ki üzerine anlayamazsın.