Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol alan Tolga Karel'den haber var. Ünlü oyuncu Florida'ya yerleşiyor…
2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.
Hürriyet'in haberine göre; Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
BALIKÇILIK HAYALİ
Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşeceğiz" dedi.
Şoförlüğe devam edeceğini söyleyen Karel balıkçı teknesi alıp okyanusa açılma hayalinden de bahsetti. Tolga Karel'in ilk eşi Günay Musayeva'dan Cihangir adlı Sarah Socott'tan da Mia ve Kenan adlı 2 çocuğu var.
BENİM GİZLİ KALMIŞ HİKAYEM
Ünlü oyuncu Tolga Karel, verdiği hayat mücadelesini şu sözlerle anlatmıştı;Çok değil geçen sene 2018 Temmuz ayı Amerika'daki işimin batması ile her şeyimi kaybetmiştim 8 yaşında bir oğlum 2 yaşında bir kızım vardı üstelik karım da yeni doğacak oğlumuz Kenan'a hamileydi...
Bildiğiniz sıfırdım. Her şeyimi kaybetmiştim. Yabancı bir ülkedeÜstelik 30 bin $ borcum ve oyunculuk dışında hiç bir mesleğimde yoktu. Türkiye'ye gittim baba ocağına her şeye yeniden başlamak için, 'eğer tekrar para kazanırsam ailemi de memleketime getiririm' dedim. Fakat baktım ki Türkiye eski Türkiye değil dostlar tek tek kaybolmuş masadan…
Tekrar nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım derken son dönüş biletimle yeniden Amerika'ya döndüm. Cebimde sadece 30 dolar, bütün param çok zor geçen birkaç günün ardından bir gün bir ışık doğdu içime ve çocukluk hayalimi hatırladım öyle ya TIR kullanmak benim en büyük hayalimdi çocukken. Büyük geniş yollar sonsuz arazilerde fakat öyle unutmuş ki aklım zaman akıp gitmiş işte…
O gizli hayalimi bana hatırlatan rabbimdi onun sesiydi içime doğan, inanın ehliyetimi alacak dahi param yoktu kayınvalidemden 1000 dolar borç aldım ve tek seferde sınavları geçtim. Ve sonrasını biliyorsunuz… Gecelerce saatlerce karda kışta fırtınada sürdüm sürdüm sürdüm. Ünlü olmak milyonların tanıdığı sevdiği bir sanatçı olmak açıkçası umurumda bile değildi.
Bu öylesine bir tutku oldu ki ben de gözüm parayı dahi görmez oldu. Hanım dedi ki bir gün 'bütün borçlarımızı ödemişiz' Şirketi kurdum üzerine TIR alıyorum, utanmıyorum Aktörlük ve şoförlükten geliyorum ben ama nereye gideceğimi Allah biliyor.İşte bu yüzden tam ibretlik bir hikayedir benim hikayemBitti dediğin yerde Rabbim öyle bir aşk verir ve nur yağdırır ki üzerine anlayamazsın.