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'da şoförlüğü yapan taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den 'ye taşınmıştı. Televizyon ekranlarında yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ adlı diziyle tanınan Tolga Karel, ABD’de şoförlüğü yapıyor. Karel, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra ününe ün katmıştı. Sarah Scott ile evlenen Karel, ABD'de yaparak geçimini sağlıyor. 4 yıldır ABD'de yaşayan ve bir buçuk senedir TIR şoförü olan ünlü oyuncu Tolga Karel taşınacaklarını açıkladı. İşte Tolga Karel’in sosyal medyadan taşınacaklarını açıkladığı paylaşımı…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:20 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:38 ABONE OL
Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol alan 'den haber var. Ünlü oyuncu 'ya yerleşiyor…

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan , 2016'da Sarah Scott ile evlenip 'ye yerleşmişti.

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Hürriyet'in haberine göre; Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak 'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

BALIKÇILIK HAYALİ
Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için 'da küçük bir sahil kasabasına yerleşeceğiz" dedi.

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Şoförlüğe devam edeceğini söyleyen Karel balıkçı teknesi alıp okyanusa açılma hayalinden de bahsetti. 'in ilk eşi Günay Musayeva'dan Cihangir adlı Sarah Socott'tan da Mia ve Kenan adlı 2 çocuğu var.

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

şoförlüğünden ayda 8 bin dolar (55) bin TL kazanıyor

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

BENİM GİZLİ KALMIŞ HİKAYEM
Ünlü oyuncu , verdiği hayat mücadelesini şu sözlerle anlatmıştı;Çok değil geçen sene 2018 Temmuz ayı 'daki işimin batması ile her şeyimi kaybetmiştim 8 yaşında bir oğlum 2 yaşında bir kızım vardı üstelik karım da yeni doğacak oğlumuz Kenan'a hamileydi...

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Bildiğiniz sıfırdım. Her şeyimi kaybetmiştim. Yabancı bir ülkedeÜstelik 30 bin $ borcum ve oyunculuk dışında hiç bir mesleğimde yoktu. Türkiye'ye gittim baba ocağına her şeye yeniden başlamak için, 'eğer tekrar para kazanırsam ailemi de memleketime getiririm' dedim. Fakat baktım ki Türkiye eski Türkiye değil dostlar tek tek kaybolmuş masadan…

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Tekrar nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım derken son dönüş biletimle yeniden 'ya döndüm. Cebimde sadece 30 dolar, bütün param çok zor geçen birkaç günün ardından bir gün bir ışık doğdu içime ve çocukluk hayalimi hatırladım öyle ya kullanmak benim en büyük hayalimdi çocukken. Büyük geniş yollar sonsuz arazilerde fakat öyle unutmuş ki aklım zaman akıp gitmiş işte…

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

O gizli hayalimi bana hatırlatan rabbimdi onun sesiydi içime doğan, inanın ehliyetimi alacak dahi param yoktu kayınvalidemden 1000 dolar borç aldım ve tek seferde sınavları geçtim. Ve sonrasını biliyorsunuz… Gecelerce saatlerce karda kışta fırtınada sürdüm sürdüm sürdüm. Ünlü olmak milyonların tanıdığı sevdiği bir sanatçı olmak açıkçası umurumda bile değildi.

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!

Bu öylesine bir tutku oldu ki ben de gözüm parayı dahi görmez oldu. Hanım dedi ki bir gün 'bütün borçlarımızı ödemişiz' Şirketi kurdum üzerine alıyorum, utanmıyorum Aktörlük ve şoförlükten geliyorum ben ama nereye gideceğimi Allah biliyor.İşte bu yüzden tam ibretlik bir hikayedir benim hikayemBitti dediğin yerde Rabbim öyle bir aşk verir ve nur yağdırır ki üzerine anlayamazsın.

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Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!
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