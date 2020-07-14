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'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye

Ünlü futbolcu  ile , 30 Mart'ta dünyaya gelen bebekleri Eda ile gündemden hiç düşmeyen çifttin mutlulukları parmakla gösteriliyor.  Amine Gülşe’nin ağabeyi , sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. Amine Gülşe abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı. Gülşe'nin, düğün hediyesi dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 18:30 Son Güncelleme: 14.7.2020 18:30 ABONE OL
Amine Gülşe'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye

Ünlü futbolcu 'in eşi 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ağabeyi , sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı ve çifte İsveç'ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) bir ev alarak hediye etti.

Amine Gülşe'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

2014 Miss Turkey birincisi , evlendikten sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Gülşe, abisinin nikahından bir görüntü paylaşarak şu notu düştü:

Amine Gülşe'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye

"Mrs & Mr Gülşe Öyle mutluyum ki bugün biricik abim @sahangulse evlendi. Güzeller güzeli @stefanieduarte su gibiydi beyazlar içinde. Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah bir ömür boyu birbirinize böyle güzel bakarsiniz. Sizi çok seviyorum."

Amine Gülşe'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye
Amine Gülşe'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye
Amine Gülşe'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye
Amine Gülşe'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye
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Amine Gülşe'den ağabeyine dudak uçuklatan hediye
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