Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!

'5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik'

Konserleri organize eden Bayhan Prodüksiyon'un sahibi Uğur Bayhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şirket olarak böyle bir karar aldık. Bu sezon Mehmet Erdem'le 5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik."