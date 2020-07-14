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Sevgilisine uygulayan grubunun solisti 'a kötü haber!

Son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri de 'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetti. Birçok kesimden büyük tepkilerin geldiği kadına olayının yankıları sürerken sanat camiası bir şiddet olayı ile daha sarsılmıştı. grubunun solisti 'un evlenmek üzereyken ayrıldığı öğrenilen sevgilisi B. Y.'yi darp ettiği iddia edildi. Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y.'yi darbettiğinin ortaya çıkmasının ardından grubun konserleri birer birer iptal olmaya başladı.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:47 ABONE OL
Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!

Son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri de 'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetti. Birçok kesimden büyük tepkilerin geldiği kadına olayının yankıları sürerken sanat camiası bir şiddet olayı ile daha sarsılmıştı.

Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!

grubunun solisti 'un evlenmek üzereyken ayrıldığı öğrenilen sevgilisi B. Y.'yi darp ettiği iddia edildi. Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y.'yi darbettiğinin ortaya çıkmasının ardından grubun konserleri birer birer iptal olmaya başladı.

Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!

22 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da Mehmet Erdem'le birlikte sahne almaya hazırlanan 'nun yerine Aşkın Nur Yengi'yle anlaşıldı. Grubun Mehmet Erdem'le birlikte 19 Eylül'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde ve 21 Kasım'da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde vereceği konserler de iptal edildi.

Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!

'5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik'

Konserleri organize eden Bayhan Prodüksiyon'un sahibi Uğur Bayhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şirket olarak böyle bir karar aldık. Bu sezon Mehmet Erdem'le 5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik."

Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!

Darp ve tehdit!

B.Y. evlilik hazırlığı yaptığı tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. (Hürriyet)

Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!
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Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!
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