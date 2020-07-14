Sevgilisine şiddet uygulayan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a kötü haber!

Son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri de Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetti. Birçok kesimden büyük tepkilerin geldiği kadına şiddet olayının yankıları sürerken sanat camiası bir şiddet olayı ile daha sarsılmıştı.
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un evlenmek üzereyken ayrıldığı öğrenilen sevgilisi B. Y.'yi darp ettiği iddia edildi. Rubato'nun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y.'yi darbettiğinin ortaya çıkmasının ardından grubun konserleri birer birer iptal olmaya başladı.
22 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da Mehmet Erdem'le birlikte sahne almaya hazırlanan Rubato'nun yerine Aşkın Nur Yengi'yle anlaşıldı. Grubun Mehmet Erdem'le birlikte 19 Eylül'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde ve 21 Kasım'da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde vereceği konserler de iptal edildi.
'5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik'
Konserleri organize eden Bayhan Prodüksiyon'un sahibi Uğur Bayhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Şirket olarak böyle bir karar aldık. Bu sezon Mehmet Erdem'le 5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik."
Darp ve tehdit!
B.Y. evlilik hazırlığı yaptığı Özer Arkun tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. (Hürriyet)