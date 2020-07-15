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ile kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!

Oyuncu kardeşler ile , Gümüşlük’teki çiftlik evinden sıkılınca ’da da ev kiraladı. Tüm ailenin bir arada olduğu keyifli anlar dikkatlerden kaçmadı. Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci, Bensu Soral'ın 2 yıl önce evlendiği Hakan Baş, kardeşleri Bedirhan Soral ve Tugay Mercan futbol maçı yaptı. Bensu, ablası ve Deniz Baydar ise havuza girdi. Soral, kardeşlerin kiraladığı çiftlik evinin haftalık kirası ise dudak uçuklattı. İşte merak edenler için o çiftlik evinin kirası…

Giriş Tarihi: 15.7.2020 09:59 Son Güncelleme: 15.7.2020 10:03 ABONE OL
Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!

Oyuncu kardeşler Hande ve , Gümüşlük'teki çiftlik evlerinden sonra ikinci tatil adresi olarak 'ı seçti.

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!

Hürriyet'in haberine göre; ve eşi Hakan Baş, ve eşi İsmail Demirci, erkek kardeşleri Bedirhan Soral, anne ve babaları dahil tüm aile tatil için bir araya geldi.

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!

Soral Ailesi'ne oyuncu arkadaşları Tugay Mercan ve Deniz Baydar da eşlik etti. Tüm gün boyunca şezlongda güneşlenen oyuncuların eşleri ise ayak tenisi oynadı.

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!

Oyuncuların, pandemi tedbiri nedeniyle otel yerine yine çiftlik evi tercih etti.

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!

Soral Ailesi'nin 'da kiraladığı çiftlik evinin haftalık kirasının 40 bin TL olduğu da öğrenildi.

Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!
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Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!
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