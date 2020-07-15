Bensu Soral ile Hande Soral kardeşlerin kiraladıkları çiftlik evinin kirası dudak uçuklattı!

Oyuncu kardeşler Hande ve Bensu Soral, Gümüşlük'teki çiftlik evlerinden sonra ikinci tatil adresi olarak Dalyan'ı seçti.
Hürriyet'in haberine göre; Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, erkek kardeşleri Bedirhan Soral, anne ve babaları dahil tüm aile tatil için bir araya geldi.
Soral Ailesi'ne oyuncu arkadaşları Tugay Mercan ve Deniz Baydar da eşlik etti. Tüm gün boyunca şezlongda güneşlenen oyuncuların eşleri ise ayak tenisi oynadı.
Oyuncuların, pandemi tedbiri nedeniyle otel yerine yine çiftlik evi tercih etti.
Soral Ailesi'nin Dalyan'da kiraladığı çiftlik evinin haftalık kirasının 40 bin TL olduğu da öğrenildi.