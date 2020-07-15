Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!

Ben öyle bir saygısızlık yapmadım. Onun gibi değerli, kültürlü ve bilgili bir kadının kirasını ödememesini yadırgıyorum. Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı da ödeyeceğim."