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ile ev sahibi arasındaki kira gerilimi sürüyor!

Geçtiğimiz haftalarda 'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi , avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Defne Samyeli’nin dava açtığı ev sahibi Yusuf Araz en son ‘Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor’ demişti. Defne Samyeli, “1.5 yıldır kira ödemiyor” diyen ev sahibi Yusuf Araz’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Araz, ünlü sunucuya tepki gösterdi: “Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı ödeyeceğim.”

Giriş Tarihi: 15.7.2020 16:26 Son Güncelleme: 15.7.2020 16:30 ABONE OL
Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!

, "1.5 yıldır kira ödemiyor" diyen ev sahibi 'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!

Araz, ünlü sunucuya tepki gösterdi: "Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı ödeyeceğim."

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!

"İFTİRA ATIYOR" DEDİ, DAVA AÇTI

Hürriyet'in haberine göre; 8 yıldır Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda oturan 'nin ev sahibi , 1.5 yıldır kirasını alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!

Yaptığı itirazla takibi durduran Samyeli, basında çıkan haberler üzerine de "gerçek dışı açıklamalarla adını karaladığı ve iftira attığı" iddiasıyla ev sahibine 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!

Davayla ilgili konuşan , evin aylık 15 bin lira kira bedeli olduğunu belirterek şöyle dedi:

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!

"ESKİ EŞİMDEN İSTE" DİYOR

"Defne Hanım, paramı istediğimde 'Eski eşim Eren Talu'dan iste' diye cevap veriyor. Eren Bey'e gittiğimde 'Sen Defne'ye git' diyor. Ben de icra takibi başlattım. Defne Hanım iftira attığımı iddia ederek tazminat davası açmış.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!

Ben öyle bir saygısızlık yapmadım. Onun gibi değerli, kültürlü ve bilgili bir kadının kirasını ödememesini yadırgıyorum. Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı da ödeyeceğim."

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!
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Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira gerilimi sürüyor!
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