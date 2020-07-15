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ile böyle görüntülendi! Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar!

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, ile yaz tatili için bu yıl Çeşme’yi tercih etti. 6 yıldır birlikte olan oyuncu sevgililer Gupse Özay ve Barış Arduç, gün boyu denize girdi. Gupse Özay ile Barış Arduç’un denizde bile el ele olmaları dikkat çekti. Haklarında sık sık “ayrılıyorlar” gibi olumsuz söylentiler çıksa da, bu fotoğraflar ünlü çiftin gıpta edilecek bir ilişkileri olduğunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 11:12 Son Güncelleme: 15.7.2020 11:24 ABONE OL
Gupse Özay ile Barış Arduç böyle görüntülendi! Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar!

Sevilen komedi filmlerinin yazarı ve oyuncusu ile oyuncu sevgilisi , Çeşme tatillerinde objektife takıldı.

Gupse Özay ile Barış Arduç böyle görüntülendi! Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar!

6 yıldır birlikte olan ve , ilişkilerini olabildiği kadar gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Ama arada bir böyle objektiflere takılıyorlar. Fotoğraflarda dikkatimi, denizde bile el ele olmaları çekti.

Gupse Özay ile Barış Arduç böyle görüntülendi! Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar!

Hürriyet'in haberine göre; Haklarında sık sık "ayrılıyorlar" gibi olumsuz söylentiler çıksa da, bu fotoğraflar gıpta edilecek bir ilişkileri olduğunu gözler önüne seriyor.

Gupse Özay ile Barış Arduç böyle görüntülendi! Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar!

Geçen haftadan beri Çeşme'de tatil yapan sevgililer, birlikte yüzdükten sonra birbirlerine destek olarak, el ele tutuşarak denizden çıktı.

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Gupse Özay ile Barış Arduç böyle görüntülendi! Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar!
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