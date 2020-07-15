Gupse Özay ile Barış Arduç böyle görüntülendi! Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar!

Sevilen komedi filmlerinin yazarı ve oyuncusu Gupse Özay ile oyuncu sevgilisi Barış Arduç, Çeşme tatillerinde objektife takıldı.
6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç, ilişkilerini olabildiği kadar gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Ama arada bir böyle objektiflere takılıyorlar. Fotoğraflarda dikkatimi, denizde bile el ele olmaları çekti.
Hürriyet'in haberine göre; Haklarında sık sık "ayrılıyorlar" gibi olumsuz söylentiler çıksa da, bu fotoğraflar gıpta edilecek bir ilişkileri olduğunu gözler önüne seriyor.
Geçen haftadan beri Çeşme'de tatil yapan sevgililer, birlikte yüzdükten sonra birbirlerine destek olarak, el ele tutuşarak denizden çıktı.