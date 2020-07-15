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ve hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!

Sevgilisi ’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan , 21 Ocak 2021 günü hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Ozan Güven’in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna gönderilen dosyanın sonucunun beklenmesini istedi.

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Giriş Tarihi: 15.7.2020 12:47 Son Güncelleme: 15.7.2020 12:52 ABONE OL
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu 'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan 'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!

Hazırlanan iddianamede 'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden Yoksun kılma kasten yaralama hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Dava, 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!

21 OCAK'TA GÖRÜLECEK

Mahkeme, geçtiğimiz günlerde davayı kabul ederek tarafların müdahil olduğu dosyanın 21 Ocak 2021 günü görülmesine karar verdi.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!

Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, 'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna gönderilen dosyanın sonucunun beklenmesini istedi.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!
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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! O korkunç fotoğraflar için bakalım ne diyecek!
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