Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu sosyal medyasında paylaşım yaparak sürekli takipçilerini şaşırtmayı başarıyorken güzel oyuncu Bu seferde arabası dikkat çekti.
Kısa bir tatilden sonra bazı işleri için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Özilhan, mütevazı otomobiliyle çevredekilerin dikkatini çekti.
Yasemin Özilhan, her zamanki gibi yine tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özilhan, maskesini bir an olsun çıkarmadı.
İşte Yasemin Özilhan'ın Nişantaşı turundan çok özel kareler...