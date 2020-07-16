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'ın arabası dikkat çekti

Doktor Ela olarak tanıdığımız şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu sosyal medyasında paylaşım yaparak sürekli takipçilerini şaşırtmayı başarıyorken güzel oyuncu Bu seferde arabası dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 21:01 Son Güncelleme: 16.7.2020 21:02 ABONE OL
Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti

Doktor Ela olarak tanıdığımız şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu sosyal medyasında paylaşım yaparak sürekli takipçilerini şaşırtmayı başarıyorken güzel oyuncu Bu seferde arabası dikkat çekti.

Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti

Kısa bir tatilden sonra bazı işleri için 'na geldiğini söyleyen Özilhan, mütevazı otomobiliyle çevredekilerin dikkatini çekti.

Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti

, her zamanki gibi yine tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özilhan, maskesini bir an olsun çıkarmadı.
İşte Yasemin Özilhan'ın turundan çok özel kareler...

Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti
Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti
Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti
Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti
Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti
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Yasemin Özilhan'ın arabası dikkat çekti
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