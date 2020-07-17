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’ne büyük şok! ile davalık olmuştu…

, 1,5 yıl ödemediği iddiasıyla ile davalık olmuştu. Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla tahliye davası açmıştı. Defne Samyeli ise itibarının zedelendiğini söyleyip 50 bin liralık manevi tazminat davası açıp ev sahibinin açıklamaları sonrası huzurunun bozulduğunu belirtip suç duyurusunda bulundu. Defne Samyeli’nin şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada savcılık, geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararı verdi.

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Giriş Tarihi: 17.7.2020 07:29 Son Güncelleme: 17.7.2020 07:31 ABONE OL
Defne Samyeli’ne büyük şok! Ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu…

, 1,5 yıl ödemediği iddiasıyla ile davalık olmuştu.

Defne Samyeli’ne büyük şok! Ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu…

Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla tahliye davası açmıştı.

Defne Samyeli’ne büyük şok! Ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu…

Samyeli ise itibarının zedelendiğini söyleyip 50 bin liralık manevi tazminat davası açıp ev sahibinin açıklamaları sonrası huzurunun bozulduğunu belirtip suç duyurusunda bulundu.

Defne Samyeli’ne büyük şok! Ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu…

HAKARET VE TEHDİT YOK
SAMYELİ'NİN şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Defne Samyeli’ne büyük şok! Ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu…

Yürütülen soruşturmada savcılık, geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararı verdi.

Defne Samyeli’ne büyük şok! Ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu…

Verilen kararda ikili arasında uyuşmazlıkla ilgili bir husumet olduğu belirtilip Araz'ın açıklamalarında hakaret ve tehdit olmadığı gibi huzur ve sükunun bozulmasının da mümkün olmadığı kaydedildi.

Defne Samyeli’ne büyük şok! Ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu…
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Defne Samyeli’ne büyük şok! Ev sahibi Yusuf Araz ile davalık olmuştu…
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