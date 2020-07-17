Haberler Günaydın Haberleri 'Maria ile Mustafa'nın başrol oyuncusu Jessica May rolü için dans dersleri alıyor

''nın başrol oyuncusu rolü için dans dersleri alıyor

ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi ''nın başrol oyuncusu , rolü için salsa dersi aldı. Dizide Latin bir genç kızı canlandıran May, "Dansa karşı zaten ilgim hep vardı. Yaklaşık beş aydır ders alıyorum. Salsa da samba gibi en sevdiğim danslar arasında yerini aldı" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 08:01 Son Güncelleme: 17.7.2020 08:03 ABONE OL
'Maria ile Mustafa'nın başrol oyuncusu Jessica May rolü için dans dersleri alıyor

ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi ''nın başrol oyuncusu , rolü için salsa dersi aldı.

'Maria ile Mustafa'nın başrol oyuncusu Jessica May rolü için dans dersleri alıyor

Dizide Latin bir genç kızı canlandıran May, "Dansa karşı zaten ilgim hep vardı. Yaklaşık beş aydır ders alıyorum. Salsa da samba gibi en sevdiğim danslar arasında yerini aldı" diye konuştu.

'Maria ile Mustafa'nın başrol oyuncusu Jessica May rolü için dans dersleri alıyor

AŞK HİKAYESİ

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen 'Maria' ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan 'Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, çok yakında 'de başlayacak. Seyirciyi ekrana kilitleyecek '', bu aşkta yaşanan gerilimleri ve büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Maria ile Mustafa'nın başrol oyuncusu Jessica May rolü için dans dersleri alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA