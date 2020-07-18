Baldız ve yeğenle tatilde

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hande Erçel ile ayrıldıkları iddia edilen popçu Murat Dalkılıç, önceki gün Yalıkavak'taki D Plaj'da Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi ile görüntülendi. Dalkılıç, gün boyu sevgilisinin 7 aylık yeğeni Aylin Mavi'yi kucağından düşürmeyip onu öpücüklere boğdu. Set yoğunluğu nedeniyle onlara katılamayan Hande Erçel'in, işlerini bitirip yanlarına gideceği öğrenildi.

DİDEM UZEL: TÜRKİYE'NİN DEĞERİNİ BİLİN!

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Didem Uzel, önceki gün Miami'ye gitti. Uzel, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Denizi çok özledik. Okyanus havası almaya geldik. Pandeminin göbeğindeyiz. Her gün 10 bin vaka ekleniyor. Siz Bodrum'dan sarmaş dolaş fotoğraflar koyuyorsunuz, biz burada sıkıntılıyız."

AVUKATI HAREKETE GEÇTİ





Oyuncu Tuğba Melis Türk'ün tatili zehir oldu. Oyuncu, sosyal medyada kendisine yöneltilen hakaret ve ölüm tehditleri üzerine harekete geçti. Ünlü oyuncunun avukatı, "Müvekkilime sosyal paylaşım platformları üzerinden yöneltilen insanlık onuruna yakışmayacak hakaretler, şiddet içeren ifadeler ve ölüm tehditleriyle ilgili her türlü yasal işlem başlatılmıştır" dedi.

VOLEYBOL MAÇI SONRASI DENİZDE SERİNLEDİLER

Şafak Sezer ve Alişan, Bodrum'daki Titanic Hotel'de voleybol maçı oynadı. Erkan Özkaya ve menajer Özkan Doğan ile yaptıkları maçta dostluk kazandı. Sezer'in esprileri hem tatilcileri, hem de oyun arkadaşlarını güldürdü. Maç sonunda serinlemek için soluğu denizde alan Sezer, Alişan ve Özkaya, şakaları ile herkesi güldürmeye devam etti. Buse Varol ise voleybol maçında eşi Alişan'ı yalnız bırakmadı.

ÜNLÜ ŞEFİN ELLERİNDEN TÜRK LEZZETLERİ



Geleneksel lezzetlerimizi özgün formüllerle sofralara taşıyan Fatih Tutak, Türk mutfağından örnekleri, bugün Bodrum Amanruya'da konuklarına sunacak. Tutak'ın menüsünde; taş fırın pide, Trabzon tereyağı, karakovan balı gibi lezzetler var.

TATLISES DÜMENİN BAŞINDA

Yaz tatili için İzmir'deki evinden Bodrum'a geçen İbrahim Tatlıses, tekne keyfi yaptı. Tatlıses dümenin başına geçti.

'BEN SELFIE ÇEKİYORUM, SİZ BENİ ÇEKİYORSUNUZ'

Yonca Evcimik, Bodrum'da tatilde. Önceki gün cep telefonu ile selfie çekerken görüntülenen Evcimik, "Ben kendimi, siz beni çekiyorsunuz" diye espri yaptı.

KEYFE DEVAM





Sosyetenin önde gelen isimlerinden Levent Kızıl, Bodrum tatiline devam ediyor. Kızıl, önceki gün Maça Kızı'nda objektiflere takıldı. Kızıl'ın yanında yapımcı Pelin Akat da vardı.