‘Böyle bir kütüphane ülkemiz için büyük gurur kaynağı’

Türk sinemasının ünlü ismi Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne gitti. İlk olarak 'Mürekkebin İzi: Yazma Eserler Seçkisi' ve 'Hatt-ı Hümayun' sergilerini gezen Koçyiğit, daha sonra kütüphanenin bölümlerini ziyaret ederek detaylı bilgi aldı. Ünlü oyuncu, ziyareti sırasındaki izlenim ve duygularını şöyle ifade etti: "Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanımızın 5 milyon kitaba ev sahipliği yapmasını hedeflediği muhteşem bir eser. Hem Selçuklu, hem Osmanlı, hem de çağdaş mimariden esintiler taşıyan sentez bir mimari. Tasarım ve uygulama olarak insanı; kitaba, okumaya, araştırmaya davet ediyor. Cumhurbaşkanımızın büyük vizyonu çerçevesinde böyle bir kütüphanenin ülkemize kazandırılmış olması bizim için gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Her köşesinden etkilenmemek elde değil; ama özellikle 16 sütunuyla 16 büyük Türk imparatorluğunu temsilen yapılan Cihannüma Salonu'nda saatlerimi geçirmek istediğimi söyleyebilirim. Millet Kütüphanesi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için bir armağan. Buraya daha çok geleceğim."Kütüphaneden çok etkilendiğini dile getiren Koçyiğit, şöyle devam etti: "Bu şaheser; araştırmacıların, akademisyenlerin, talebelerin, okuyucuların; bizim kültür birikimimizden istifade etmesine vesile olacak. Tarihten sanata, edebiyattan bilime birçok alanda çeşitli kitaplar okuyucuyu bekliyor. Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklar okumanın yanında uygulamalı olarak müşterek, çalışma imkanına sahip olabiliyor. Kütüphane tüm özellikleriyle 7'den 70'e herkese hitap ediyor."