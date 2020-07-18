‘Eve atölye kurdum üç boyutlu yazıcıyla proje üretiyorum’

ATV'NIN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları Emir-Ceren Benderlioğlu, Ozan Akbaba ve Sevinç Kıranlı, set dışında hobilerine de özel zaman ayırıyor. Emir Benderlioğlu, hayal ettiği şeyleri hayata geçirmek için evine atölye kurmuş. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu, Benderlitech adını verdiği çalışmalara imza atıyor. Son olarak kendisine oyun konsolu bile tasarlamış. Oyuncu, merakını şöyle anlatıyor: "Üç boyutlu yazıcı teknolojisini seneler önce ilk kez yakından gördüğümde aklım gitmişti. İstediğim her şeyi sıfırdan bilgisayarda, sanal dünyada modelliyorum ve bir makine sayesinde plastik model şeklinde üretip gerçek dünyaya aktarıyorum. Üç boyutlu yazıcıda projeler geliştiriyorum."

BAHÇELERİ GEZİYORUM



Benderlioğlu'nun dizide 'Ömür Façalı' karakterini oynayan eşi Ceren Benderlioğlu ise doğa aşığı. Üç senedir bitki yetiştirmek en büyük hobisi. Benderlioğlu, "Bitkilerle ilgili araştırma yapmayı çok seviyorum. Hatta botanik bahçelerini gezmek için ciddi zaman ayırıyorum" dedi.



'ENSTRÜMAN TOPLUYORUM'



'EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba, tam bir müzik tutkunu. Gittiği her yerden enstrüman alan, hatta duyulmamış bir sürü müzik aletini toplayıp koleksiyonuna ekleyen ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Aklınıza gelen müzik aletlerinin dışında o kadar çok enstrümanım var ki... Bağlama, balta saz, cura, uzun sap, klavye, darbuka, asma davul, bateri, İrlanda flütü, bas blok flüt, akordeon, koltuk altı davulu, zurna, klarnet, parmak zili, ayak tefi. Görseniz çok şaşırırsınız. "





'GELİNCİKLERİM BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Dizide 'Hatice'yi oynayan Sevinç Kıranlı ise ebru sanatına merak sardı. Ünlü oyuncu, bundan sekiz yıl önce kursa yazılıp daha sonra evine kurduğu ebru tezgahıyla hobisini devam ettiriyor. Kıranlı, hobisiyle ilgili şunları söyledi: "Benim gibi tez canlı birine sabırlı olmayı öğretti ebru. En sevdiğim, en gurur duyduğum çalışmalarım gelincikler. Yaptığım ebruların isimleri var; anne, baba, çocuk, annem ve ben gibi gelincik serileri yaptım. Benim için hepsi birbirinden özel ve kıymetli."