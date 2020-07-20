Gençliğim Eyvah’ta ‘Suzan’ı oynayan Bahar Süer ‘Suzan gibi saf biriyim çabuk ikna olurum’

Atv'de yayınlanan 'Gençliğim Eyvah' dizisinde karı-kocayı canlandıran Kemal Uçar ile Bahar Süer, dizi ve rolleri hakkında merak edilenleri anlattı... Dizide 'Veysi'yi kaçırıp içgüveysi yapan 'Suzan' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Bahar Süer, rolü hakkında şunları söyledi: "Suzan'ın saf bir tarafı var, sevdiği için normalde yapmayacağı birçok şeyi yapıyor. Bende de böyle bir durum vardır. Sevdiğim zaman, arkadaşım, dostum olsun, gözüm kapalı çok çabuk ikna olabiliyorum." Setin çok keyifli geçtiğini belirten Süer, sözlerine şöyle devam etti: "Çok eğlenceli bir ekibiz. Genelde sürekli gülüyoruz sette. Mesela kimsenin kimseyi dinlemediği bir sahne vardı. Orada çok güldüm. Gülmekten çekmekte zorlandığımız sahneler oluyor. Oyuncu arkadaşlarımız da çok eğlenceli ve başarılı."DİZİDE 'Zekeriya Usta'nın oğlu kebap ustası 'Veysi'yi oynayan Uçar, sette uyum içinde çalıştıklarını belirtti. "Çekimler sırasında çok kahkaha atıyoruz. Yapım ekibinden set ekibine kadar herkesle aramız çok iyi. Tüm ekip çok güzel arkadaşlıklar kurduk" diyen oyuncu, rolüyle ilgili de şunları söyledi: "Veysi'yi olduğu haliyle çok seviyorum. Onu değiştirmek istemezdim. Çok vicdanlı biri, ondaki vicdan meselesi bende de geçerli."