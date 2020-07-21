Haluk Levent cinayete kurban giden Pınar Gültekin üzerinden kadınlara verdiği tavsiye ile tepki çekti!

5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice katledilmiş olması tüm Türkiye'yi sarstı. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin 5 gündür kayıptı. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından önce dövülüp sonra boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakılarak yok edilmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştı.
Vahşi cinayetin duyulmasının ardından sosyal medyadan da kadın cinayetlerine isyan sesleri yükseldi. Birçok ünlü ismin de tepki gösterdiği cinayet haberi sonrası sanatçı Haluk Levent de Pınar Gültekin ile ilgili paylaşımda bulundu. Haluk Levent'in Pınar Gültekin cinayeti üzerinden kadınlara tavsiyede bulunduğu paylaşımı tepki gördü.
Levent, daha sonra özür dileyip mesajını sildi. Tepkilerin artması üzerine sinirlenen ünlü sanatçı, özrünü geri alıp paylaşımını tekrar yükledi.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından acımasızca öldürülmesi büyük tepki çekti.
Sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından
"Kızlar!
Haluk abinizin tavsiyesi!
İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin.
Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip "erkeğim benim" demeyin.Şiddeti meşrulaştırmayın.
Yoksa ölürsünüz" mesajını paylaştı.
Levent'in kadınlara verdiği bu tavsiye tepki çekti.
LÜTFEN BAĞIŞLAYIN!
Ünlü sanatçı gelen tepkiler üzerine özür diledi:
Duygusal davranıp bu twiti attım.
Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim.
Lütfen bağışlayın.
SEVİN SEVMEYİN FİKRİM BU!
Haluk Levent, tepkilerin artması üzerine özrünü geri alıp mesajını tekrar paylaştı:
Ooooffff offff
Yeter be özür filan da dilemiyorum !
İyice cılkı çıktı işin.
Sevin sevmeyin fikirlerim bu.
Twiti tekrar yüklüyorum.
Sondaki ölürsünüz kelimesini "dayak yersiniz , şiddet görürsünüz" olarak değiştirebilirsiniz.