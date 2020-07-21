Video Yaşam Son dakika: Twitter'da açıklaması tepki çeken Haluk Levent'den flaş Pınar Gültekin cinayeti açıklaması | Video

Son dakika: Twitter'da açıklaması tepki çeken Haluk Levent'den flaş Pınar Gültekin cinayeti açıklaması | Video

Son dakika: Twitter'da açıklaması tepki çeken Haluk Levent'den flaş Pınar Gültekin cinayeti açıklaması | Video
21.07.2020 | 16:48

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Son dakika haberi... Haluk Levent'in Twitter'daki Pınar Gültekin cinayeti açıklaması olay oldu! Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin'in sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafında vahşice öldürilmesi ile ilgili açıklaması tepki çeken Haluk Levent yeni bir açıklamada bulundu.

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